МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль незначительно ослабел к доллару и юаню, заметнее — к евро; доллар закрыл торги выше 97 рублей, юань — почти по 13,5 рубля, евро — выше 107,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 26 копеек — до 97,46 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,47 рубля, евро — на 92 копейки, до 107,55 рубля.

Объем торгов юанем составил 127,77 миллиарда рублей против 86,07 миллиарда по доллару и 42,35 миллиарда по евро.

К 19.22 мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,82% — до 86,83 доллара за баррель.

РУБЛЬ НЕ МОЖЕТ НАЙТИ ОПОРУ

"Решение ЦБ РФ временно отменить покупку валюты в рамках бюджетного правила слабо повлияло на ход торгов внутреннего рынка", — констатировал Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Если озабоченность властей относительно динамики рубля и ценовой стабильности выражается лишь в скромном увеличении предложения валюты в рамках зеркалирования операций с ФНБ, то для спекулятивных стратегий против рубля это позитивный сигнал на продолжение. Статистика по счету текущих операций за июль и позитивная переоценка данных за прошлый квартал не соотносится с негативной динамикой российской валюты", — говорит аналитик.

Он также отметил, что статистика по инфляции в США за июль оказывает давление на доллар. Замедление роста потребительских цен укрепляет вероятность того, что ФРС США ограничится уже реализованным повышением ставки и далее возьмет паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Это позитивный фактор для большинства рискованных валют и активов, а также для сырьевого рынка, отмечает эксперт.

Юрий Кравченко из "Велес Капитала" полагает, что решение ЦБ РФ в моменте фундаментально не меняет ситуацию на валютном рынке, хотя и послужило сдерживающим психологическим сигналом для покупателей валюты.

"Если в ближайшее время попытки приблизиться к трехзначному уровню по доллару не увенчаются успехом, экспортеры, вероятно, начнут использовать достигнутые курсом отметки для продажи валютной выручки к предстоящим налоговым платежам", — отмечает он.

ПРОГНОЗЫ

"Краткосрочная перспектива рубля выглядит умеренно-негативной. Сохранение повышенного спроса на валюту внутри страны дополняется влиянием спекулятивных стратегий, при этом власти не демонстрируют решительности в переломе нисходящего тренда рубля. Таким образом, ближайшей целью ослабления рубля остается диапазон 98-100 рублей за доллар", — считает Евстифеев.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" также полагает, что в пятницу у доллара есть шансы вновь протестировать отметку в 98 рублей, хотя в будущем у рубля есть потенциал к коррекционному укреплению.

"По нашему мнению, основные нацвалюты вышли на уровни выше фундаментально обоснованных как минимум на 10%. По нашим оценкам, в пятницу пара доллар-рубль может двигаться в пределах 94-98 рублей", — говорит в свою очередь Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".