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2023
https://1prime.ru/Forex/20230810/841390190.html
Доллар и юань на Мосбирже завершили торги четверга ростом
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Рубль по итогам торгов четверга ослабел к доллару и юаню, иностранные валюты закрыли торги на отметках 97,46 рубля и 13,47 рубля соответственно, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 10.08.2023
валюта, рынки, новости, россия, итоги торгов, валюта, доллар, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга ослабел к доллару и юаню, иностранные валюты закрыли торги на отметках 97,46 рубля и 13,47 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 26 копеек — до 97,46 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,47 рубля, евро — на 92 копейки, до 107,55 рубля.