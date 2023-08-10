МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга ослабел к доллару и юаню, иностранные валюты закрыли торги на отметках 97,46 рубля и 13,47 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 26 копеек — до 97,46 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,47 рубля, евро — на 92 копейки, до 107,55 рубля.