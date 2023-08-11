Вице-спикер ГД Даванков: нужно провести заседание комитета по теме курса валют
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков отправляет запрос председателю комитета ГД по финансовому рынку Анатолию Аксакову с предложением провести внеочередное открытое заседание комитета для обсуждения мер по снижению курса доллара, сообщила пресс-служба Даванкова.
"В этой связи считаю необходимым провести внеочередное открытое заседание комитета Государственной думы по финансовому рынку для обсуждения мер по снижению курса доллара", — следует из текста письма Даванкова.
Он также отметил необходимость участия в заседании представителей всех фракций Госдумы, руководства министерства финансов РФ и Центрального банка РФ.
"С начала года российский рубль ослабел примерно на 30% по отношению к доллару и евро. Десятого августа курс доллара на Московской бирже превысил 97 рублей, поднявшись до максимума за 16 месяцев с марта 2022 года. Текущий курс значительно превышает прогнозные оценки министерства экономического развития РФ", — указал Даванков в обращении.
По его словам, падение курса рубля уже стало одной из основных причин повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов в июле 2023 года.
"Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства и импорта, цена которого напрямую зависит от курса рубля, что усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Цены на ряд товаров практически напрямую зависимы от курса рубля", — также отметил Даванков.
https://1prime.ru/Forex/20230811/841391413.html