МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков отправляет запрос председателю комитета ГД по финансовому рынку Анатолию Аксакову с предложением провести внеочередное открытое заседание комитета для обсуждения мер по снижению курса доллара, сообщила пресс-служба Даванкова. Экономист назвал один из факторов ослабления рубля

"В этой связи считаю необходимым провести внеочередное открытое заседание комитета Государственной думы по финансовому рынку для обсуждения мер по снижению курса доллара", — следует из текста письма Даванкова.

Он также отметил необходимость участия в заседании представителей всех фракций Госдумы, руководства министерства финансов РФ и Центрального банка РФ.

"С начала года российский рубль ослабел примерно на 30% по отношению к доллару и евро. Десятого августа курс доллара на Московской бирже превысил 97 рублей, поднявшись до максимума за 16 месяцев с марта 2022 года. Текущий курс значительно превышает прогнозные оценки министерства экономического развития РФ", — указал Даванков в обращении.

По его словам, падение курса рубля уже стало одной из основных причин повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов в июле 2023 года.

"Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства и импорта, цена которого напрямую зависит от курса рубля, что усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Цены на ряд товаров практически напрямую зависимы от курса рубля", — также отметил Даванков.