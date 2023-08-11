МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к евро в пятницу после публикации статистики цен производителей, которые вызвали у инвесторов ожидания дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Индекс потребительских настроений в США в августе оказался лучше прогноза

По состоянию на 17.58 мск курс евро к доллару снижается до 1,0972 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0979 доллара, до выхода статистики евро дорожал к американской валюте. Курс доллара к иене в то же время остаётся на уровне предыдущего закрытия в 144,73 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,07%, до 102,59 пункта.

Трейдеры обратили внимание на данные о том, что цены производителей за июль выросли на 0,3% после того как они не изменились в июне. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,2%. Инфляция цен производителей предопределяет и потребительскую инфляцию, с которой борется ФРС, поэтому аналитики после таких данных не исключают продолжения цикла повышения учётной ставки в США, а ужесточение монетарной политики позитивно для доллара.

"Данные о ценах производителей — очередное напоминание, что ФРС еще не готова объявить о победе. Сегодняшний отчет предлагает "ястребиной" части ФРС больше аргументов в пользу еще одного повышения ставки", — цитирует агентство Блумберг старшего стратега по акциям LPL Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby). В ФРС заявили, что США достигли момента, когда ставки не должны меняться

Тем не менее, по данным CME Group, 88,5% аналитиков пока прогнозируют сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне. Следующее заседание Федрезерва пройдет 19-20 сентября.

Также рынки обратили внимание на данные, согласно которым индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе сократился до 71,2 пункта с июльских 71,6 пункта. Прогнозировалось снижение показателя до 71 пункта.