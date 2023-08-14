2023-08-14T19:39:56+03:00
2023-08-14T19:39:56+03:00
2023-08-14T19:39:56+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230814/841437093.html
Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 97,66 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль по итогам торгов понедельника ощутимо вырос к доллару и к юаню на фоне сообщений о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке — иностранные валюты закрыли торги... ПРАЙМ, 14.08.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, доллар, мосбиржа, торги
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392928.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392928.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392927.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392927.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392915.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392915.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230814/841435232.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника ощутимо вырос к доллару и к юаню на фоне сообщений о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке — иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 97,66 рубля и 13,39 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,77 рубля, до 97,66 рубля, юаня — на 31 копейку, до 13,39 рубля, евро — на 1,73 рубля, до 107,05 рубля.
Ранее в понедельник рубль обновил минимумы с марта 2022 года: доллар максимально дорожал до 101,75 рубля, евро — до 111,42 рубля, юань — до 13,96 рубля.
Рост рубля резко начался после новостей о том, что Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Как ожидается, из-за ощутимого падения рубля в последнее время ключевая ставка будет повышена.