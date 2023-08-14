МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника ощутимо вырос к доллару и к юаню на фоне сообщений о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке — иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 97,66 рубля и 13,39 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль отреагировал ростом на сообщение о внеочередном заседании Центробанка

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,77 рубля, до 97,66 рубля, юаня — на 31 копейку, до 13,39 рубля, евро — на 1,73 рубля, до 107,05 рубля.

Ранее в понедельник рубль обновил минимумы с марта 2022 года: доллар максимально дорожал до 101,75 рубля, евро — до 111,42 рубля, юань — до 13,96 рубля.

Рост рубля резко начался после новостей о том, что Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Как ожидается, из-за ощутимого падения рубля в последнее время ключевая ставка будет повышена.