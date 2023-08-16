МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды растет к основным торгуемым валютам: американская дешевеет до 96,47 рубля, китайская — до 13,16 рубля, европейская — до 105,21 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль смог повыситься по итогам дня на ожиданиях действий финрегуляторов

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 62 копейки, до 96,47 рубля, юаня – на 9 копеек, до 13,16 рубля, евро — на 81 копейку, до 105,21 рубля.