МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды растет к основным торгуемым валютам: американская дешевеет до 96,47 рубля, китайская — до 13,16 рубля, европейская — до 105,21 рубля, следует из данных Московской биржи. 

Монеты номиналом один рубль

Рубль смог повыситься по итогам дня на ожиданиях действий финрегуляторов

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 62 копейки, до 96,47 рубля, юаня – на 9 копеек, до 13,16 рубля, евро — на 81 копейку, до 105,21 рубля.