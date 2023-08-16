2023-08-16T07:15:00+03:00
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2023-08-16T07:15:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230816/841463006.html
Курс доллара снижается до 96,47 рубля
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Курс рубля в начале торгов среды растет к основным торгуемым валютам: американская дешевеет до 96,47 рубля, китайская — до 13,16 рубля, европейская — до 105,21 рубля, следует из... ПРАЙМ, 16.08.2023
валюта, рынки, новости, курсы валют, доллар, рубль, юань, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды растет к основным торгуемым валютам: американская дешевеет до 96,47 рубля, китайская — до 13,16 рубля, европейская — до 105,21 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 62 копейки, до 96,47 рубля, юаня – на 9 копеек, до 13,16 рубля, евро — на 81 копейку, до 105,21 рубля.