2023-08-16T17:42:00+03:00
2023-08-16T18:00:45+03:00
2023-08-16T17:42:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230816/841478043.html
Рубль усилил рост относительно доллара и евро
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль усиливает рост: доллар опустился ниже 95 рублей, евро, падая, направляется к 103 рублям, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.32 мск... ПРАЙМ, 16.08.2023
валюта, рынки, новости, россия, рубль, доллар, евро
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/98/841459868.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/98/841459868.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/98/841459867.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/98/841459867.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/98/841459855.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/98/841459855.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: доллар опустился ниже 95 рублей, евро, падая, направляется к 103 рублям, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.32 мск падал на 2,77 рубля, до 94,32 рубля, евро – на 2,94 рубля, до 103,08 рубля, юаня — на 36 копеек, до 12,89 рубля.