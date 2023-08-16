МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: доллар опустился ниже 95 рублей, евро, падая, направляется к 103 рублям, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.32 мск падал на 2,77 рубля, до 94,32 рубля, евро – на 2,94 рубля, до 103,08 рубля, юаня — на 36 копеек, до 12,89 рубля.