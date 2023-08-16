2023-08-16T18:27:02+03:00
2023-08-16T18:27:02+03:00
2023-08-16T18:27:02+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230816/841478636.html
Курс доллара снижается к евро и растет к иене в ожидании протокола ФРС
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс доллара слабо снижается к евро и растет к иене в среду вечером перед публикацией протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 16.08.2023
валюта, рынки, новости, мир, валюта, доллар, евро, иена, фрс сша
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/81/841388107.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/81/841388107.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/81/841388105.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/81/841388105.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/80/841388093.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/80/841388093.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230811/841409275.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Курс доллара слабо снижается к евро и растет к иене в среду вечером перед публикацией протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.12 мск курс евро к доллару рос до 1,0908 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0904 доллара, курс доллара к иене — до 145,78 иены за доллар со 145,57 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,02%, до 103,19 пункта.
Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы рассчитывают получить больше информации о возможных дальнейших действиях регулятора. По данным CME Group, около 89% аналитиков прогнозируют сохранение ставки ФРС на текущем уровне в 5,25 — 5,5%.
Валютные инвесторы также оценивают американскую макростатистику. Так, объем промышленного производства в стране в июле увеличился на 1% к июню. Аналитики при этом ожидали роста показателя лишь на 0,3%. А количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, увеличилось на 3,9% в месячном выражении и составило 1,452 миллиона при прогнозе в 1,448 миллиона.