МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Курс доллара слабо снижается к евро и растет к иене в среду вечером перед публикацией протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Доллар перешел в плюс к евро на ожиданиях "ястребиных" действий ФРС США

По состоянию на 18.12 мск курс евро к доллару рос до 1,0908 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0904 доллара, курс доллара к иене — до 145,78 иены за доллар со 145,57 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,02%, до 103,19 пункта.

Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы рассчитывают получить больше информации о возможных дальнейших действиях регулятора. По данным CME Group, около 89% аналитиков прогнозируют сохранение ставки ФРС на текущем уровне в 5,25 — 5,5%.

Валютные инвесторы также оценивают американскую макростатистику. Так, объем промышленного производства в стране в июле увеличился на 1% к июню. Аналитики при этом ожидали роста показателя лишь на 0,3%. А количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, увеличилось на 3,9% в месячном выражении и составило 1,452 миллиона при прогнозе в 1,448 миллиона.