2023-08-16T19:18:29+03:00
2023-08-16T19:18:29+03:00
2023-08-16T19:18:29+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230816/841479176.html
Доллар и июнь на Мосбирже завершили торги падением
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Рубль по итогам торгов среды вырос к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 94,67 рубля и 12,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 16.08.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, юань, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 94,67 рубля и 12,9 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 2,43 рубля, до 94,67 рубля, юаня — на 35 копеек, до 12,9 рубля, евро — на 2,82 рубля, до 103,2 рубля.