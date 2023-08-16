МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 94,67 рубля и 12,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль усилил рост относительно доллара и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 2,43 рубля, до 94,67 рубля, юаня — на 35 копеек, до 12,9 рубля, евро — на 2,82 рубля, до 103,2 рубля.