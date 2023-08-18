МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в пятницу утром снижается, при этом с начала недели может показать рост примерно на 0,5% на фоне ожиданий по ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

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Аналитик раскрыл, когда курс укрепится ниже 100 рублей за доллар

По состоянию на 8.01 мск курс евро к доллару рос до 1,0882 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0871 доллара. Курс доллара к иене снижался до 145,44 иены за доллар со 145,83 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 103,34 пункта.

С начала недели доллар уже укрепился к евро на 0,6%, к иене — на 0,4%, а индекс доллара может вырасти на 0,5%. При этом доллар к евро, как и индекс, может показать рост пятую неделю подряд.

Поддержали американскую валюту ожидания по монетарной политике Федрезерва. Согласно вышедшему в среду протоколу ФРС, участники июльского заседания выразили опасения относительно текущего уровня инфляции и не исключили дальнейшего ужесточения монетарной политики.

По данным CME Group, 88,5% аналитиков ожидают в сентябре сохранения ставки ФРС на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых, а на конец года 30,6% допускают повышение ставки до диапазона 5,5-5,75%.

"Статистика этой недели не дала им повода снизить бдительность. Поскольку данные по числу новостроек, розничным продажам и заявкам на пособие по безработице укрепили картину сильной экономики, нельзя исключать еще одного повышения ставки, даже если ФРС сохранит ставку в следующем месяце", — полагает аналитик отдела глобальных инвестиций Morgan Stanley Майк Левенгарт (Mike Loewengart), которого цитирует агентство Франс Пресс.