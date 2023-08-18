МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы символически вырос к доллару, но снизился к юаню и евро, а по итогам недели существенно прибавил ко всем основным торгуемым валютам, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился почти на 2 копейки, до 93,76 рубля, юаня — вырос на 5 копеек, до 12,83 рубля, евро — на 25 копеек, до 101,91 рубля.

За неделю курс доллара снизился на 5,67 рубля, юаня — почти на 87 копеек, евро – на 6,87 рубля.