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2023-08-18T19:19:11+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230818/841515838.html
Доллар и юань завершили торги на Мосбирже разнонаправленно
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Рубль по итогам торгов пятницы символически вырос к доллару, но снизился к юаню и евро, а по итогам недели существенно прибавил ко всем основным торгуемым валютам, следует из... ПРАЙМ, 18.08.2023
валюта, рынки, новости, россия, рубль, московская биржа, валюта, итоги торгов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы символически вырос к доллару, но снизился к юаню и евро, а по итогам недели существенно прибавил ко всем основным торгуемым валютам, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился почти на 2 копейки, до 93,76 рубля, юаня — вырос на 5 копеек, до 12,83 рубля, евро — на 25 копеек, до 101,91 рубля.
За неделю курс доллара снизился на 5,67 рубля, юаня — почти на 87 копеек, евро – на 6,87 рубля.