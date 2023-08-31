МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Курс доллара усилил рост по отношению к евро в четверг после публикации данных о доходах и расходах населения США, свидетельствуют данные торгов. Газ в Европе в четверг снизился почти на десять процентов

По состоянию на 18.09 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,0848 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0924 доллара, до выхода статистики евро дешевел до 1,0876 доллара. Курс доллара к иене на 18.09 мск снижался до 145,61 иены со 146,24 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,42%, до 103,59 пункта.

Валютные инвесторы оценивают данные, согласно которым доходы населения США в июле увеличились на 0,2% по сравнению с июнем, расходы – на 0,8%. Аналитики прогнозировали рост доходов на 0,3%, расходов – на 0,7%.

По итогам августа американская валюта может оказаться в плюсе по отношению к евро и иене – на 1,3% и 2,3% соответственно. Индекс доллара с начала месяца поднялся на 1,8%.

В пятницу трейдеры будут оценивать данные по рынку труда США, которые могут сигнализировать о возможных дальнейших действиях Федрезерва. Согласно прогнозам, безработица в США осталась на уровне июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч после роста на 187 тысяч месяцем ранее.