МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг днем стабильна к доллару, но умеренно снижается к юаню, следует из данных торгов. Фьючерсы на нефть растут на фоне сокращения запасов

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.49 мск снижался на 3 копейки, до 96,88 рубля, евро прибавлял 5 копеек, до 102,01 рубля, юаня – 11 копеек, до 13,33 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составляет 93 миллиарда рублей против 36,9 миллиарда по евро и 84,8 миллиарда по доллару.

Доллар и евро при этом менялись к рублю в пределах 0,05%, юань рос на 0,9%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты в четверг продолжает колебаться в "боковой динамике", меняясь против основных валют, торгуемых на Московской бирже в соответствии с курсовой динамикой феркса. В частности, сейчас доллар падает к юаню, что проявляется в росте валюты КНР против рубля.

"Давление на рубль оказывает завершение налогового периода сентября. Пик фискальных платежей приходится на четверг, однако большинство компаний заранее продает для этих целей иностранную валюту. То есть уже на этой неделе ее предложение сокращалось, в том числе за счет возвращения дневного объема продаж ЦБ к стандартному уровню после почти десятикратного увеличения на прошлой неделе", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти сорта Brent с поставкой в декабре к 17.02 мск снижается на 0,6% до 93,8 доллара за баррель. Днем ранее стоимость барреля Brent с поставкой в ноябре превысила 97 долларов впервые с ноября прошлого года.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,3% до 106,3 пункта, оставаясь около максимум с ноября 2022 года, что сигнализирует о низком спросе на риск на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

В конце недели российская валюта потеряет поддержку в виде экспортеров, реализующих валютную выручку под налоги, полагает Иван Капустянский из УК "Первая".

"На этом фоне не исключено локальное ослабление российской национальной валюты. В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что курс будет находиться в диапазоне 93–97 рублей", — добавляет он.

При этом не исключено, что поддержку рублю окажет постепенное увеличение экспортной выручки и соответственно ее конвертация — на фоне дорогой нефти, говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".