2023-10-09T18:25:00+03:00
2023-10-09T18:33:18+03:00
2023-10-09T18:25:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231009/841931683.html
Доллар на Мосбирже упал до 99 рублей, теряя 3,5 рубля от пика сегодня
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российская валюта усиливает рост: курс доллара опустился ниже уровня 99 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 18.25 мск снижался на 1,23... ПРАЙМ, 09.10.2023
валюта, рынки, экономика, новости, доллар, мосбиржа, росссия
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/97/837069764.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/97/837069764.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/97/837069763.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/97/837069763.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/97/837069751.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/97/837069751.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20231009/841929547.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российская валюта усиливает рост: курс доллара опустился ниже уровня 99 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.25 мск снижался на 1,23 рубля, до 99,18 рубля, юаня — на 13 копеек, до 13,59 рубля, евро — на 90 копеек, до 104,87 рубля.
Минутами ранее доллар падал на 1,57 рубля — до 98,84 рубля, от максимума понедельника падение при этом составляло 3,51 рубля.