МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российская валюта усиливает рост: курс доллара опустился ниже уровня 99 рублей, следует из данных Московской биржи. Доллар США укрепился на фоне конфликта в Израиле

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.25 мск снижался на 1,23 рубля, до 99,18 рубля, юаня — на 13 копеек, до 13,59 рубля, евро — на 90 копеек, до 104,87 рубля.

Минутами ранее доллар падал на 1,57 рубля — до 98,84 рубля, от максимума понедельника падение при этом составляло 3,51 рубля.