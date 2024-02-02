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2024
https://1prime.ru/Forex/20240202/842970791.html
Доллар достиг 91 рубля впервые с 16 января
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Рубль усиливает снижение: курс доллара превышает уровень 91 рубль, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 15.41 мск рос на 55 копеек до 91,02 рубля... ПРАЙМ, 02.02.2024
валюта, рынки, новости, доллар, рубль, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение: курс доллара превышает уровень 91 рубль, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.41 мск рос на 55 копеек до 91,02 рубля — максимума с 16 января. Евро прибавляет 97 копеек, до 98,91 рубля, юань — 7 копеек, до 12,64 рубля.