МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение: курс доллара превышает уровень 91 рубль, следует из данных Московской биржи. Мишустин оценил эффект от внедрения ИИ в экономику в триллион рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.41 мск рос на 55 копеек до 91,02 рубля — максимума с 16 января. Евро прибавляет 97 копеек, до 98,91 рубля, юань — 7 копеек, до 12,64 рубля.