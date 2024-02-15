2024-02-15T12:48:46+03:00
2024-02-15T12:48:46+03:00
2024-02-15T12:48:46+03:00
2024
https://1prime.ru/Forex/20240215/843077728.html
Страны БРИКС готовятся перейти на расчеты в цифровых валютах, заявили в ТПП
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Страны БРИКС ведут уже 85% своих взаиморасчетов в национальных валютах и сейчас обсуждают вопрос о расчетах в цифровых единицах, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной... ПРАЙМ, 15.02.2024
валюта, рынки, новости, мир, брикс, цифровые валюты
https://cdnn.1prime.ru/images/84156/40/841564031.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84156/40/841564031.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84156/40/841564030.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84156/40/841564030.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84156/40/841564018.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84156/40/841564018.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20240206/842995933.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Страны БРИКС ведут уже 85% своих взаиморасчетов в национальных валютах и сейчас обсуждают вопрос о расчетах в цифровых единицах, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин.
"Тема взаиморасчетов в национальных валютах пошла практически в БРИКС с первых встреч. По официальным данным, сегодня 85% взаиморасчетов между странами-участниками этой международной организации уже ведутся в национальных валютах", — сказал он на полях пресс-конференции Делового совета БРИКС и Женского делового альянса БРИКС.
Сегодня, добавил глава ТПП РФ, "в рабочих группах по финансам обсуждается вопрос о расчетах в цифровых единицах". "У нас есть цифровой рубль, у китайцев есть цифровой юань", — заметил глава ТПП РФ.
По его словам, на последней встрече представители Индии и Бразилии также говорили, что заканчивают работу над своими цифровым единицами. Самое главное — не зависеть ни от каких третьих стран и от кого-либо вообще в наших взаиморасчетах, заключил Катырин.