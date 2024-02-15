МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Страны БРИКС ведут уже 85% своих взаиморасчетов в национальных валютах и сейчас обсуждают вопрос о расчетах в цифровых единицах, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин. Запад уличили в самообмане из-за успехов России и БРИКС

"Тема взаиморасчетов в национальных валютах пошла практически в БРИКС с первых встреч. По официальным данным, сегодня 85% взаиморасчетов между странами-участниками этой международной организации уже ведутся в национальных валютах", — сказал он на полях пресс-конференции Делового совета БРИКС и Женского делового альянса БРИКС.

Сегодня, добавил глава ТПП РФ, "в рабочих группах по финансам обсуждается вопрос о расчетах в цифровых единицах". "У нас есть цифровой рубль, у китайцев есть цифровой юань", — заметил глава ТПП РФ.

По его словам, на последней встрече представители Индии и Бразилии также говорили, что заканчивают работу над своими цифровым единицами. Самое главное — не зависеть ни от каких третьих стран и от кого-либо вообще в наших взаиморасчетах, заключил Катырин.