МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение на торгах в четверг: доллар торгуется выше отметки в 92 рубля, где он в последний раз задерживался в декабре прошлого года, следует из данных Московской биржи. Доллар США торгуется почти без изменений, иена устойчива

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.43 мск повышался на 81 копейку — до 92,22 рубля, евро — на 97 копеек, до 98,88 рубля, юаня — на 13 копеек, до 12,71 рубля.

Доллар совсем ненадолго подскакивал выше 92 рублей в последние месяцы два раза — 9 февраля и 16 января, что, по оценкам экспертов, было, скорее всего, ошибкой трейдера. Также доллар поднимался на 92 рубля в первые малоликвидные сессии начала января. Пусть и не целыми днями, но все же часами доллар торговался выше 92 рублей последний раз в конце декабря.