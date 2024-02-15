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2024-02-15T13:58:57+03:00
2024-02-15T13:58:57+03:00
2024
https://1prime.ru/Forex/20240215/843079078.html
Доллар торгуется выше отметки в 92 рубля
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Рубль усиливает снижение на торгах в четверг: доллар торгуется выше отметки в 92 рубля, где он в последний раз задерживался в декабре прошлого года, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 15.02.2024
валюта, рынки, новости, россия, доллар, курс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение на торгах в четверг: доллар торгуется выше отметки в 92 рубля, где он в последний раз задерживался в декабре прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.43 мск повышался на 81 копейку — до 92,22 рубля, евро — на 97 копеек, до 98,88 рубля, юаня — на 13 копеек, до 12,71 рубля.
Доллар совсем ненадолго подскакивал выше 92 рублей в последние месяцы два раза — 9 февраля и 16 января, что, по оценкам экспертов, было, скорее всего, ошибкой трейдера. Также доллар поднимался на 92 рубля в первые малоликвидные сессии начала января. Пусть и не целыми днями, но все же часами доллар торговался выше 92 рублей последний раз в конце декабря.