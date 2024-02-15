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2024
https://1prime.ru/Forex/20240215/843081318.html
Евро на Мосбирже поднялся выше 99 рублей
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Рубль усиливает снижение: евро поднялся выше 99 рублей впервые за почти две недели, следует из Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 16.43 мск рос на 1,19 рубля, до... ПРАЙМ, 15.02.2024
валюта, рынки, новости, евро, рубль, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение: евро поднялся выше 99 рублей впервые за почти две недели, следует из Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 16.43 мск рос на 1,19 рубля, до 99,1 рубля — максимума со 2 февраля. Доллар растет на 72 копейки, до 92,14 рубля, юань — на 13 копеек, до 12,71 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.