МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение: евро поднялся выше 99 рублей впервые за почти две недели, следует из Московской биржи. Доля рубля в торговом обороте Турции достигла максимума с 2020 года

Курс евро расчетами "завтра" на 16.43 мск рос на 1,19 рубля, до 99,1 рубля — максимума со 2 февраля. Доллар растет на 72 копейки, до 92,14 рубля, юань — на 13 копеек, до 12,71 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.