МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Американский доллар сохранял стабильность в четверг. Инвесторы ждут данных по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице в США. Иена выросла, хотя вышедшие ранее данные и указали, что экономика Японии находится в состоянии рецессии.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, подрос до 104,6. Это недалеко от трехмесячного максимума 104,97, достигнутого в среду.

В 13.30 по Гринвичу выйдут данные по розничным продажам в США, которые помогут инвесторам скорректировать свое представление о динамике американской экономики после того, как опубликованные во вторник данные показали более сильный, чем ожидалось, рост потребительских цен в январе.

Данные по инфляции заставили инвесторов пересмотреть прогнозы относительно срока начала понижения ставок Федеральной резервной системы, что спровоцировало рост доходности казначейских облигаций и доллара США.

"В последние недели доллар получал поддержку от более сильных данных рынка труда и более высоких показателей инфляции, и его сегодняшнее направление будет определяться американскими потребителями", — говорит глава отдела рынков ING Крис Тернер.

"Если только данные по розничным продажам вдруг не окажутся намного ниже ожиданий, или число первичных заявок на пособие по безработице резко не подскочит, то вряд ли доллар может существенно снизиться", — отмечает он.

Пара евро/доллар США подросла до 1,0736, а пара британский фунт/доллар США снизилась на 0,11%, до 1,2552, после выхода данных, показавших, что экономика Великобритании пребывала в состоянии рецессии во второй половине 2023 года.

Пара доллар США/японская иена в четверг снизилась на 0,37%, до 150,05, несмотря на неожиданно слабые данные по японскому ВВП и потерю Японией третьей позиции в рейтинге крупнейших экономик мира. Во вторник пара поднималась до трехмесячного максимума 150,88. Поддержку иене могут оказывать предупреждения властей Японии о нежелательности "стремительных" изменений валютного курса.

Валютный стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг отмечает, что новости о том, что в конце прошлого года в японской экономике наблюдалась техническая рецессия, мало повлияла на иену. Дальнейшая политика Банка Японии будет в большей степени определяться результатами весенних переговоров по зарплатам, считает она.

"Рынки продолжают учитывать в котировках высокую вероятность повышения ставок Банка Японии в апреле, несмотря не слабые данные ВВП", — говорит Конг.

Биткоин торговался с повышением на 1,2%, по 52 380 долларов. В ходе азиатской сессии он поднимался до 52 555 долларов. Сумма капитализации этой криптовалюты впервые с ноября 2021 года превысила 1 трлн долларов.

Как показывают рыночные котировки, в четверг инвесторы оценивали вероятность того, что ФРС понизит процентные ставки в мае, тогда как в начале февраля рынки были почти уверены, что это понижение состоится.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась с повышением на 0,12%, по 0,65.

Швейцарский франк укрепился примерно на 0,3% против доллара США и торговался по 0,8829 франка за доллар. Ранее на этой неделе пара доллар США/швейцарский франк поднималась до максимума за девять недель на фоне данных, указавших на замедление инфляции в Швейцарии.