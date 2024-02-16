МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рубль не отреагировал на ожидавшееся решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых: доллар и евро по-прежнему умеренно прибавляют, юань стабилен, следует из данных торгов. Курс доллара повысился до 90 рублей впервые с 16 января

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.38 мск повышался на 43 копейки, до 92,68 рубля, евро — на 18 копеек, до 99,48 рубля, юаня — стабилизировался около 12,74 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, это стало первой паузой с июня прошлого года. Регулятор заявил, что возвращение инфляции в РФ к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация предполагают продолжительный период жестких денежно-кредитных условий. Баланс рисков для инфляции в РФ на среднесрочном горизонте остается смещенным в сторону проинфляционных, также отметил ЦБ.