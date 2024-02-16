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Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ по ставке
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Рубль не отреагировал на ожидавшееся решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых: доллар и евро по-прежнему умеренно прибавляют, юань стабилен, следует из данных... ПРАЙМ, 16.02.2024
валюта, рынки, новости, россия, рубль, цб, ключевая ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рубль не отреагировал на ожидавшееся решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых: доллар и евро по-прежнему умеренно прибавляют, юань стабилен, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.38 мск повышался на 43 копейки, до 92,68 рубля, евро — на 18 копеек, до 99,48 рубля, юаня — стабилизировался около 12,74 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, это стало первой паузой с июня прошлого года. Регулятор заявил, что возвращение инфляции в РФ к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация предполагают продолжительный период жестких денежно-кредитных условий. Баланс рисков для инфляции в РФ на среднесрочном горизонте остается смещенным в сторону проинфляционных, также отметил ЦБ.