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2024
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Доллар на Мосбирже достиг уровня в 93 рубля
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Рубль усиливает снижение на торгах в пятницу: доллар достигал отметки в 93 рубля, выше которой он в последний раз совсем ненадолго поднимался 9 февраля, а задерживался — в декабре... ПРАЙМ, 16.02.2024
валюта, рынки, новости, россия, доллар, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение на торгах в пятницу: доллар достигал отметки в 93 рубля, выше которой он в последний раз совсем ненадолго поднимался 9 февраля, а задерживался — в декабре прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.42 мск повышался на 57 копеек — до 92,82 рубля, евро — на 37 копеек, до 99,67 рубля, юаня — на 3 копейки, до 12,77 рубля.
При этом в ходе торгов доллар поднимался до 93 рублей ровно.
Доллар совсем ненадолго подскакивал выше 93 рублей 9 февраля, что, по оценкам экспертов, было, скорее всего, вызвано ошибкой трейдера. А продолжительное время доллар торговался выше 93 рублей последний раз в начале декабря.