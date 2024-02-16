МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение на торгах в пятницу: доллар достигал отметки в 93 рубля, выше которой он в последний раз совсем ненадолго поднимался 9 февраля, а задерживался — в декабре прошлого года, следует из данных Московской биржи. Доллар укрепился, инвесторы анализируют данные США

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.42 мск повышался на 57 копеек — до 92,82 рубля, евро — на 37 копеек, до 99,67 рубля, юаня — на 3 копейки, до 12,77 рубля.

При этом в ходе торгов доллар поднимался до 93 рублей ровно.

Доллар совсем ненадолго подскакивал выше 93 рублей 9 февраля, что, по оценкам экспертов, было, скорее всего, вызвано ошибкой трейдера. А продолжительное время доллар торговался выше 93 рублей последний раз в начале декабря.