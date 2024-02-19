МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Китайский юань ослаб против укрепляющегося доллара США с возобновлением в понедельник торгов после недельного празднования Нового года по лунному календарю. При этом на фоне обнадеживающих данных по расходам в Китае в праздничные дни снижение юаня было ограниченным.

Вышедшие в последние недели данные показали, что инфляция в США сохраняет устойчивость. Это вынудило рынки пересмотреть прогнозы относительно начала понижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы. Теперь первого понижения ждут в середине года, тогда как ранее ожидали его в марте. Траектория денежно-кредитной политики ФРС влияет на доллар и другие основные валюты, в том числе юань, отмечают трейдеры.

Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1032 против курса 7,1036, установленного 9 февраля. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали фиксинг на уровне 7,1970.

Центральный банк Китая уже несколько месяцев устанавливает курс юаня выше рыночных ожиданий, что воспринимается многими, как целенаправленные действия по стабилизации китайской национальной валюты.

В аналитической записке Barclays отмечается, что удержание официального курса доллара к юаню около уровня 7,10 "можно интерпретировать как статус кво, и в этих условиях юань (на рынке спот) должен оставаться в диапазоне 7,10-7,25 юаня за доллар".

На спот-рынке пара доллар США/континентальный юань открылась на уровне 7,1930, а на момент написания статьи пара торговалась по 7,1961.

"С начала года пара доллар США/китайский юань торгуется чуть ниже отметки 7,20, где ее удерживают фиксинги, стабилизировавшиеся около 7,10, — говорит глава отдела валютных исследований HSBC Пол Макел. — Однако многое зависит от того, будет ли наблюдаться улучшение настроений на континентальном рынке после праздников. Понять это можно будет, в частности, по динамике внутреннего фондового рынка в ближайшей перспективе".

В начале торгов китайские акции немного подросли. Котировки бумаг кинокомпаний и туристических фирм подорожали на фоне данных по потребительским расходам.

Согласно вышедшим в воскресенье данным, доходы в туристическом секторе Китая за праздничный период выросли на 47,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сборы кинотеатров за тот же период превысили 8 млрд юаней (1,11 млрд долларов США), что является рекордно высоким показателем.

"Хотя мы видим некоторое улучшение данных, мы призываем участников рынка к осторожности, — говорит экономист Nomura Тин Лу. — Нас беспокоит то, что рынки могут поддаться эйфории момента, предположив, что экономика Китая неожиданно оттолкнулась от низшей точки благодаря скрытой страсти китайцев к расходованию средств".

Во вторник Народный банк Китая объявит решение относительно ставки кредитования для первоклассных заемщиков (LPR). В воскресенье центральный банк, как и ожидалось, оставил ключевую ставку без изменения. Неопределенность сроков смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы ограничивает возможности Пекина по маневрированию.

На момент написания статьи индекс доллара находится на отметке 104,254. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,2077.