МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Американский доллар, вероятно, будет сохранять силу в краткосрочной перспективе, получая поддержку со стороны экономических данных США, считают в ING. Здесь полагают, что индекс доллара будет оставаться в текущем диапазоне 104-105.

"Мы склоняемся к тому, что доллар будет сильным в ближайшей перспективе, поскольку этому способствуют солидные экономические данные США", — пишет валютный аналитик ING Франческо Песоль.

Рост доллара будет ограничиваться преобладающим мнением о том, что рано или поздно данные США начнут слабеть, что подтолкнет Федеральную резервную систему к понижению процентных ставок, отмечает он, добавляя, что смягчение политики ФРС повлечет за собой падение доллара.

К моменту написания статьи индекс доллара вырос на 0,1%, до 104,359.