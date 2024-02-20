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2024-02-20T14:11:29+03:00
2024-02-20T14:11:29+03:00
2024
https://1prime.ru/Forex/20240220/843119640.html
Доллар США будет сохранять силу в краткосрочной перспективе - ING
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https://россиясегодня.рф
. Американский доллар, вероятно, будет сохранять силу в краткосрочной перспективе, получая поддержку со стороны экономических данных США, считают в ING. Здесь полагают, что индекс... ПРАЙМ, 20.02.2024
валюта, рынки, новости, валютный рынок, доллар сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Американский доллар, вероятно, будет сохранять силу в краткосрочной перспективе, получая поддержку со стороны экономических данных США, считают в ING. Здесь полагают, что индекс доллара будет оставаться в текущем диапазоне 104-105.
"Мы склоняемся к тому, что доллар будет сильным в ближайшей перспективе, поскольку этому способствуют солидные экономические данные США", — пишет валютный аналитик ING Франческо Песоль.
Рост доллара будет ограничиваться преобладающим мнением о том, что рано или поздно данные США начнут слабеть, что подтолкнет Федеральную резервную систему к понижению процентных ставок, отмечает он, добавляя, что смягчение политики ФРС повлечет за собой падение доллара.
К моменту написания статьи индекс доллара вырос на 0,1%, до 104,359.