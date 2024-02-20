МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник усиливает снижение и, в частности, евро стоит уже 100 рублей — впервые с 9 января, следует из данных Московской биржи. Уже и свои: экспортеры подводят рубль

Курс евро расчетами "завтра" на 17.54 мск растёт на 52 копейки, до 100 рублей — максимума с 9 января.

Курс доллара в то же время растет на скромные 5 копеек, до 92,39 рубля, курс юаня — на 2 копейки, до 12,80 рубля, также свидетельствуют данные Московской биржи.