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2024
https://1prime.ru/Forex/20240220/843122650.html
Евро достиг 100 рублей впервые с 9 января
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Курс рубля во вторник усиливает снижение и, в частности, евро стоит уже 100 рублей — впервые с 9 января, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 17.54... ПРАЙМ, 20.02.2024
валюта, рынки, новости, рубль, евро, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник усиливает снижение и, в частности, евро стоит уже 100 рублей — впервые с 9 января, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 17.54 мск растёт на 52 копейки, до 100 рублей — максимума с 9 января.
Курс доллара в то же время растет на скромные 5 копеек, до 92,39 рубля, курс юаня — на 2 копейки, до 12,80 рубля, также свидетельствуют данные Московской биржи.