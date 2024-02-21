МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В среду юань поднимался до максимума против доллара США, после того как днем ранее прорвал ключевую поддержку. Восстановлению юаня помог рост китайских голубых фишек.

По словам трейдеров, участники рынка в среду ждут выхода протоколов заседания ФРС.

Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1030 против 7,1068 во вторник.

Опрошенные Reuters аналитики полагали, что фиксинг должен был быть установлен на уровне 7,1877.

Китайский фондовый индекс CSI 300 восстановил все понесенные в этом году потери и поднялся до максимума с декабря, что поддержало рост юаня.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 7,1937, опускалась до минимума со 2 февраля, 7,1811, а на момент написания статьи торговалась по 7,1816.

Во вторник пара достигла максимума с ноября, пробив психологически важный уровень 7,2.

Так же во вторник Пекин объявил о самом значительном понижении ключевой процентной ставки.

"Принятые Народным банком Китая меры поддерживают доверие рынка и ограничивают рост пары доллар/юань, но ФРС оказывают на нее более существенное воздействие", — написали аналитики BNP Paribas клиентам.

По их прогнозу, в первом полугодии пара будет торговаться в диапазоне 7,1-7,3.

Вышедшие на прошлой неделе данные указали на устойчивость инфляционного давления в США и ослабили ожидания скорого понижения ставок ФРС. Выходящие в среду протоколы последнего заседания центрального банка могут содержать сигналы о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.

К моменту написания статьи индекс доллара снизился до 103,991 от уровня закрытия вторника 104,079.

Пара доллар/юань торговалась по 7,1848.