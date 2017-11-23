Акционеры НЛМК утвердили дивиденды за III квартал в размере 5,13 руб на акцию

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Акционеры группы "Новолипецкий металлургический комбинат" NLMK(НЛМК) утвердили дивиденды за третий квартал 2017 года в размере 5,13 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что реестр на получение дивидендов будет закрыт 9 января 2018 года.

Дивиденды за третий квартал прошлого года составили 3,63 рубля на акцию на общую сумму 21,755 миллиарда рублей. Таким образом, теперь выплаты будут увеличены на 41%.

Уставный капитал НЛМК разделен на 5,993 миллиарда обыкновенных акций. Таким образом, общая сумма дивидендов за третий квартал 2017 года составляет 30,745 миллиарда рублей, из которых на долю основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина (около 84% акций) приходится порядка 25,83 миллиарда рублей.

В текущем году НЛМК уже выплатил за первый квартал дивиденды в размере 2,35 рубля на акцию, за второй – 3,2 рубля на акцию. В минувшем году выплаты за первый квартал составили 1,13 рубля на акцию, за второй — 1,08 рубля на акцию, за третий — 3,63 рубля, за четвертый — 3,38 рубля на акцию.

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 84% его акций. Более 12% акций находятся в свободном обращении. НЛМК в 2016 году увеличил выпуск стали на 4% - до 16,64 миллиона тонн.