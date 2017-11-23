FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Кудрин: Вмешательство Путина в спор "Роснефти" и АФК "Система" дало результат


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Вмешательство президента РФ Владимира Путина в спор "Роснефти" ROSN и АФК "Система" AFKS дало результат, считает экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

В пятницу вечером "Роснефть" сообщила, что все участники судебного спора "Роснефти", "Башнефти" BANE, Башкирии и АФК "Система" подписали мировое соглашение. По нему АФК обязуется выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и Сбербанка SBER. После уплаты этой суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий.

"Вчерашнее вмешательство президента дало результат: "Роснефть" и "Система" все-таки заключили мировое соглашение. Помогли РФПИ и Сбербанк", - написал Кудрин в своем микроблоге Twitter.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу сообщил журналистам, что вопрос о возможности мирового соглашения между АФК "Система" и "Роснефтью" поднимался в ходе неформальной части встречи Путина с бизнесом в четверг.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ