Кудрин: Вмешательство Путина в спор "Роснефти" и АФК "Система" дало результат

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Вмешательство президента РФ Владимира Путина в спор "Роснефти" ROSN и АФК "Система" AFKS дало результат, считает экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

В пятницу вечером "Роснефть" сообщила, что все участники судебного спора "Роснефти", "Башнефти" BANE, Башкирии и АФК "Система" подписали мировое соглашение. По нему АФК обязуется выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и Сбербанка SBER. После уплаты этой суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий.

"Вчерашнее вмешательство президента дало результат: "Роснефть" и "Система" все-таки заключили мировое соглашение. Помогли РФПИ и Сбербанк", - написал Кудрин в своем микроблоге Twitter.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу сообщил журналистам, что вопрос о возможности мирового соглашения между АФК "Система" и "Роснефтью" поднимался в ходе неформальной части встречи Путина с бизнесом в четверг.