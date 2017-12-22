Украина может до осени 2018 г привлечь международного партнера к управлению ГТС

КИЕВ, 22 дек - ПРАЙМ. Международный партнер может быть привлечен к совместному управлению украинской газо-транспортной системой (ГТС) уже в августе-сентябре 2018 года, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Совместное управление, мы считаем, что это можно начать делать с третьего квартала 2018 года, такой план есть в "Нафтогазе", он целиком прагматичный. В марте мы получим полный перечень компаний, которые в управлении заинтересованы. Мы предлагаем, чтобы сразу условия конкурса обсудить в Верховной раде... Сделать конкурс в течение двух-трех месяцев и уже до августа или до сентября окончательно подписывать документы с тем, кто выиграет конкурс", - сказал Коболев в интервью украинскому Пятому каналу.