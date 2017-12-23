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Keppel выплатит $422 млн в рамках обвинений в коррупции в Бразилии


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 23 дек - ПРАЙМ. Компания по строительству буровых установок Keppel Offshore & Marine Ltd выплатит 422 миллиона долларов в рамках обвинений властей США, Бразилии и Сингапура в подкупе ряда чиновников в Бразилии, сообщил минюст США.

США получат более 105 миллионов долларов из этой суммы, Бразилия – 211 миллионов, Сингапур – 105,5 миллиона. Согласно обвинению, компания в 2011-2014 годах дала взятки на сумму в 55 миллионов долларов бразильским чиновникам и менеджерам Petrobras, чтобы получить 13 контрактов с Petrobras и Sete Brasil Participacoes . Таким образом, выгода Keppel Offshore & Marine составила 351,8 миллиона долларов.

Компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов—0-

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