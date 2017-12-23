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Судно с 13 тыс тонн топлива прибыло в йеменский порт Ходейда - агентство


Энергосети / Мировая экономика

МОСКВА, 23 дек /ПРАЙМ/. Судно с более чем 13 тысячами тонн топлива на борту прибыло в йеменский порт Ходейда в субботу утром, передает саудовское государственное новостное агентство Saudi Press Agency (SPA) со ссылкой на источник в арабской коалиции.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила 20 декабря, что не станет вводить полную блокаду йеменского порта Ходейда в Красном море после запуска йеменскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы) ракеты по Эр-Рияду.

По данным источника, ранее арабская коалиция получила запрос на вход судна Bahia Danas в йеменский порт. Источник подтвердил прибытие судна в Ходейду.

Во вторник хуситы выпустили баллистическую ракету по Эр-Рияду, которую саудовские силы ПВО сбили на юге саудовской столицы. В результате инцидента никто не пострадал.

Мятежники заявили, что запуск ракеты был приурочен к истечению 1000 дней с начала военной кампании арабских стран в Йемене. Арабская коалиция обвинила Иран в причастности к поставкам ракет в Йемен. МИД Ирана опроверг эту информацию.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между ними и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.

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