FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Главой "Укртрансгаза" назначен польский специалист Павел Станчак - СМИ


Энергосети

КИЕВ, 24 дек /ПРАЙМ/. Польский специалист Павел Станчак назначен на должность главы компании "Укртрансгаз", сообщает в воскресенье украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник в "Нафтогаз Украины".

В августе набсовет НАК "Нафтогаз Украины" согласовал назначение Станчака на пост президента ПАО "Укртрансгаз". "Нафтогаз", как владелец 100% акций оператора украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз", заявлял о намерениях утвердить это решение в соответствии с требованиями уставов обеих компаний.

Позже глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что правление "Нафтогаз Украины" не может назначить на должность главы госкомпании "Укртрансгаз" Станчака, так как служба безопасности Украины отказывается снять гриф секретности с отдельных аспектов деятельности компании.

"Павел AKHA Юзеф Станчак (Польша) в субботу, 23 декабря, назначен на должность главы ПАО "Укртрансгаз", - говорится в сообщении.

По информации издания, СБУ не давала окончательного ответа относительно допуска польского специалиста, не имеющего украинского гражданства, к руководству ПАО "Укртрансгаз". Отмечается, что руководители "Укртрансгаза" получают допуск к материалам, которые касаются безопасности Украины. Таким образом, избранный по итогам конкурса Павел Станчак должен был приступить к выполнению обязанностей после урегулирования всех формальностей.

В марте правление "Нафтогаза" решило уволить президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива. При этом "Нафтогаз" объявил поиск кандидатов и планировал провести конкурс на эту должность. Обязанности президента "Укртрансгаза" временно исполняет первый вице-президент предприятия Мирослав Химко.

Павел Юзеф Станчак родился в 1963 году, получил инженерно-техническое образование в институте им. Эмилиана Конопчинского (Варшава), окончил Варшавский технологический университет, главный торговый институт, получил степень МВА в Бредфордском университете и Академии Леона Козминского (Варшава).

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ