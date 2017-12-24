Главой "Укртрансгаза" назначен польский специалист Павел Станчак - СМИ

КИЕВ, 24 дек /ПРАЙМ/. Польский специалист Павел Станчак назначен на должность главы компании "Укртрансгаз", сообщает в воскресенье украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник в "Нафтогаз Украины".

В августе набсовет НАК "Нафтогаз Украины" согласовал назначение Станчака на пост президента ПАО "Укртрансгаз". "Нафтогаз", как владелец 100% акций оператора украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз", заявлял о намерениях утвердить это решение в соответствии с требованиями уставов обеих компаний.

Позже глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что правление "Нафтогаз Украины" не может назначить на должность главы госкомпании "Укртрансгаз" Станчака, так как служба безопасности Украины отказывается снять гриф секретности с отдельных аспектов деятельности компании.

"Павел AKHA Юзеф Станчак (Польша) в субботу, 23 декабря, назначен на должность главы ПАО "Укртрансгаз", - говорится в сообщении.

По информации издания, СБУ не давала окончательного ответа относительно допуска польского специалиста, не имеющего украинского гражданства, к руководству ПАО "Укртрансгаз". Отмечается, что руководители "Укртрансгаза" получают допуск к материалам, которые касаются безопасности Украины. Таким образом, избранный по итогам конкурса Павел Станчак должен был приступить к выполнению обязанностей после урегулирования всех формальностей.

В марте правление "Нафтогаза" решило уволить президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива. При этом "Нафтогаз" объявил поиск кандидатов и планировал провести конкурс на эту должность. Обязанности президента "Укртрансгаза" временно исполняет первый вице-президент предприятия Мирослав Химко.

Павел Юзеф Станчак родился в 1963 году, получил инженерно-техническое образование в институте им. Эмилиана Конопчинского (Варшава), окончил Варшавский технологический университет, главный торговый институт, получил степень МВА в Бредфордском университете и Академии Леона Козминского (Варшава).