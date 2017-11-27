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"Интер РАО" планирует привлечь для своих "дочек" кредитные линии на 6,8 млрд руб


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Компании группы "Интер РАО" IRAO планируют привлечь кредитные линии на четыре года на общую сумму, не превышающую 6,77 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Указывается, что кредитные линии нужны для финансирования текущей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе рефинансирования кредитов и займов.

Самые большие кредитные средства требуются "Саратовэнерго" SARE - до 1,2 миллиарда рублей, для "ТомскРТС", "ОмскРТС", "Томской генерации", "Башкирских распределительных тепловых сетей" - максимальный размер лимита не более 1 миллиарда рублей (для каждой компании). Лимит задолженности для "Томскэнергосбыта" не должен превышать 700 миллионов рублей, для "Алтайэнергосбыта" - 500 миллионов рублей, для "Орловского энергосбыта" - 250 миллионов рублей, для "Тамбовской энергосбытовой компании" - 120 миллионов рублей.

При этом максимально допустимый размер процентной ставки по кредитным линиям должен превышать размер ключевой ставки Банка России не более чем на 1% годовых. Кредиторов планируется определить в конце марта.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет около 32,6 ГВт. Кроме того, "Интер РАО" - единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии.

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