Совет директоров "Транснефти" 27 декабря обсудит сделки на сумму свыше 100 млрд руб

МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Совет директоров "Транснефти" на заседании 27 декабря обсудит заключение сделок на сумму свыше 100 миллиардов рублей, сообщается в материалах нефтяной компании.

"Повестка дня заседания совета директоров эмитента: об одобрении сделок на сумму свыше 100 миллиардов рублей, совершаемых ПАО "Транснефть", - говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании планируется обсудить перечень критических рисков "Транснефти" и программу отчуждения непрофильных активов группы "Транснефть".

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. Компания владеет около 69 тысяч километров магистральных трубопроводов. 100% голосующих акций "Транснефти" находятся в федеральной собственности.