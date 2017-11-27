Совет директоров "Газпром нефти" досрочно прекратил полномочия члена правления Баранова

МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Совет директоров "Газпром GAZP нефти" на заседании во вторник сократил состав правления до 10 человек, досрочно прекратив полномочия его члена Виталия Баранова, сообщается в материалах нефтяной компании.

Было принято решение "досрочно прекратить полномочия члена правления ПАО "Газпром нефть" и согласовать освобождение от должности заместителя генерального директора по организационным вопросам Баранова Виталия Витальевича. ... Определить количественный состав правления ПАО "Газпром нефть" – 10 человек", говорится в сообщении.

Уточняется, что совет директоров избрал членами правления сроком на 5 лет заместителя гендиректора по безопасности Игоря Антонова, заместителя гендиректора по корпоративным коммуникациям - Александра Дыбаля, по правовым и корпоративным вопросам – Елену Илюхину, по организационным вопросам - Кирилла Кравченко, по логистике, переработке и сбыту - Анатолия Чернера, а также первого заместителя гендиректора Вадима Яковлева.

Кроме этих шестерых ранее в правление входили, председатель правления и гендиректор Александр Дюков, заместитель гендиректора по развитию международного бизнеса Владислав Барышников, заместитель гендиректора по развитию шельфовых проектов Андрей Патрушев и заместитель гендиректора по экономике и финансам Алексей Янкевич.