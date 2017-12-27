Эксперты рассказали, сможет ли биткоин потеснить золото

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Взрывной рост курса биткоина в последние месяцы и растущая капитализация рынка криптовалют заставили трейдеров задуматься: может ли биткоин со временем стать популярнее проверенного веками безопасного актива - золота?

С начала декабря стоимость традиционного биткоина (BTC) подскочила, по данным портала CoinMarketCap, почти в 1,6 раза, а по данным биржи Bitfinex - в 2,13 раза. При этом стоимость февральских фьючерсов на золото за аналогичный период выросла всего на 4,36%.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", радикально разошлись во мнениях: традиционные инвесторы по-прежнему верят в золото, тогда как участники крипторынка, напротив, делают ставки на биткоин.

НЕ КОНКУРЕНТЫ

Большинство экспертов уверены, что биткоин не сможет стать таким же надежным активом, как золото, - у криптовалюты нет многих технических свойств, а также стабильности и защиты.

"Биткоин не отбирает спрос у золота, несмотря на свою взрывную траекторию. Дело в том, что у этих активов, если биткоин вообще можно назвать активом, разные инвесторы", - считает вице-президент компании "Золотой монетный дом" Алексей Вязовский.

"Покупатели инвестиционного золота, будь то слитки или монеты, автоматически попадают под государственное регулирование, есть внятная система налогообложения, крупные компании-продавцы. Тем временем торговля биткоином не регулируется, выставляя регуляторные барьеры перед профессиональными инвесторами. Да и объемы рынка не сравнить", - комментирует эксперт.

Обороты мировой торговли золотом достигает 8,2 триллиона долларов в год, тогда как объем всего рынка криптовалют (включая биткоин) – около 500 миллиардов долларов, напомнил он. "Это означает, что ликвидность площадок несопоставима. Золото всегда легко купить и продать. Тот же биткоин, особенно во время пика волатильности или ареста счетов очередной криптобиржи, иногда вообще невозможно реализовать", - отмечает Вязовский.

Массового выхода инвесторов из золота в связи с резким ростом котировок биткоина не наблюдается, в том числе со стороны ETF. "Биржевые индексные фонды, инвестирующие в желтый металл, в последнее время нарастили количество золота в своем владении до максимального с середины 2013 года объема (+12% с начала года)", - говорит Вязовский. Он не исключает, что "пузырь" биткоина лопнет, и золото резко подскочит в цене как главный мировой актив-убежище.

Аналитик по товарным рынкам АО "Открытие Брокер" Оксана Лукичева также сомневается, что криптовалюты смогут "затмить" золото. "Биткоин является маргинальным и очень рискованным инструментом для спекуляций. Даже для торговли фьючерсами на биткоин на CME брокеры требуют 100% обеспечение сделок. Золото – это традиционный защитный актив, так что биткоин и золото как классы даже не пересекаются с точки зрения вложения средств", - считает она.

По ее словам, "Открытие Брокер" не рекомендует своим клиентам участвовать в столь рискованных вложениях, - слишком велика вероятность потерь.

Глава и основатель компании Fundery Эдуард Ланчев и вовсе полагает, что сравнение биткоина с золотом - это лишь попытка заработать. "Биткоин и безопасность - понятия несовместимые. Но для псевдо-аналитиков сравнение биткоина с золотом - настоящая золотая жила", - говорит он.

Заместитель генерального директора по финансам золотодобывающей компании Polymetal Максим Назимок занял более мягкую позицию. "У криптовалют однозначно есть будущее, однако даже в отдаленной перспективе они не могут претендовать на роль конкурентов золота, и тем более, взять на себя его функции. Золото было и останется универсальным страховым активом, который незаменим в случаях серьезных сложностей монетарных систем", - сказал он.

НОВЫЙ ТИП?

В то же время вице-президент ИК "Прайм Капитал" Светлана Иванова считает, что популярность биткоина как нового типа вложения средств будет расти и со временем создаст конкуренцию золоту. Эксперт полагает, что биткоин привлекательнее, так как криптовалюта мобильнее золота и может делиться на части (сатоши).

"Еще одна причина, которая поможет биткоину стать главным активом-убежищем, это тот факт, что сейчас биткоин среди криптовалют занял положение, которое в мире обычных денег занимает доллар: все криптовалюты котируются в биткоине и оцениваются по отношению к нему. Он стал первым и создал весь мир криптовалют, а его техническое несовершенство не способно нейтрализовать это исходное преимущество и мешает ему так же мало, как мало мешала доллару низкая защищенность купюр до 2014 года", - отмечает Иванова.

С ней согласен технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz). "Число возможностей использования золота быстро сокращается. Его сложно хранить, тратить, держать в безопасности. BTC (традиционный биткоин - ред.) лучше во всех смыслах", - убежден он.

Многие инвесторы уже начинают рассматривать биткоин как способ хеджирования рисков, говорит руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев. "Если раньше они вкладывались только в золото, то теперь вкладываются и в биткоин. Мы видим, что у многих инвесторов появляются легальные механизмы вложения - например, те же фьючерсы. Это инструмент, который можно купить, легально и официально, и таким образом можно тоже вкладывать в криптовалюту", - отметил он.

По его прогнозу, в перспективе нескольких лет биткоин сможет доказать свою надежность и стать таким же безопасным активом, как золото.

В свою очередь, Лукичева из "Открытия Брокер" полагает, что у криптовалют может быть будущее при условии их легализации как средств платежа. Пока расчетные операции с криптовалютами не считаются финансовыми и не могут считаться легальными.