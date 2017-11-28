Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне ростом, кроме "Ленты", "Лукойла" и TCS Group

МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний завершили торги среды на Лондонской фондовой бирже (LSE) положительной динамикой, кроме "Ленты", "Лукойла" LKOH и TCS Group, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 1,31%, до 5,04 доллара, "Лукойла" - снизилась на 0,63%, до 56,56 доллара, "Новатэка" NVTK - увеличилась на 0,08%, до 120 долларов. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 0,59% - до 4,49 доллара, "Газпром нефти" - на 2,62%, до 21,55 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 0,19%, до 18,52 доллара, НЛМК - на 2,44%, до 25,56 доллара, "Северстали" CHMF - на 2,2%, до 15,31 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 1,58% - до 1,8 доллара, Сбербанка SBER - на 3,11%, до 17,1 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", осталась на уровне предыдущего закрытия в 18,6 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT выросла на 0,19% - до 26,6 доллара, бумаги "Ленты" подешевели на 0,35% - до 5,77 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS поднялась на 8,97% - до 4,25 доллара.