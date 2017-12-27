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Нефтяные цены по-прежнему коррекционно снижаются после ралли днем ранее


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть продолжают снижаться вечером в среду после роста днем ранее на сообщениях о взрыве нефтепровода в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.18 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,86%, до 65,89 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,77% - до 59,51 доллара за баррель. Днем ранее цены на нефть обеих марок поднялись до максимальных отметок с июня 2015 года.

Во вторник на нефтепроводе в Ливии между портом Эс-Сидр и месторождением Мардаа произошел взрыв. По данным источника РИА Новости, трубопровод был взорван с помощью самодельного взрывного устройства боевиками так называемых "Бригад обороны Бенгази" (подразделение международной террористической группировки "Аль-Каида", запрещенной в РФ). По словам источника, на восстановление поврежденного участка трубопровода потребуется как минимум несколько дней.

Ливийская национальная нефтяная компания (National Oil Corp., NOC) сообщила, что компания Al-Waha, которой принадлежит нефтепровод, изменила маршрут транзита нефти с месторождения, с которого шла нефть по взорванному трубопроводу. Тем не менее, NOC ожидает уменьшения добычи в Ливии в результате взрыва на 70-100 тысяч баррелей в день.

Аналитики Tudor, Pickering, Holt & Co., мнение которых приводит газета The Wall Street Journal, считают, что в условиях структурного дисбаланса на рынке нефти геополитические риски вновь становятся важным фактором влияния на динамику нефтяных цен.

Теперь инвесторы ожидают данных по запасам нефти в США. В четверг Американский институт нефти (API) и Минэнерго страны сообщат свои данные по уровню запасов нефти за прошедшую неделю. Эксперты ожидают, что запасы снизились на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 432,6 миллиона баррелей.

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