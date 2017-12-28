Первая эмиссия криптовалюты Венесуэлы будет поддержана $267 млрд - министр

МЕХИКО, 28 дек /ПРАЙМ/. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в четверг, что об эмиссии новой криптовалюты страны El Petro будет объявлено в ближайшие дни, и она будет поддержана сотнями миллиардов долларов.

"В конкретном случае с El Petro ее первая эмиссия будет поддержана 267 миллиардами долларов. Это вопрос дней, когда будет объявлено о первой эмиссии венесуэльской криптовалюты", – заявил Родригес в эфире государственного телевидения.

В среду президент Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла выделила 5 миллиардов баррелей нефти для обеспечения стоимости El Petro. На эти цели направлены запасы месторождения №1 комплекса Аякучо в районе нефтеносного пояса реки Ориноко.

Президент отметил, что эта мера позволит создать мощную валюту, которая стимулирует развитие национальной экономики.

Впервые Мадуро объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду страны. Тогда же он заявил, что поддержкой новой криптовалюте выступят имеющиеся у страны запасы нефти, золота и бриллиантов. Министерство финансов Венесуэлы уточнило, что криптовалюта необходима, чтобы осуществлять финансовые транзакции и искать новые способы финансирования.