"Амурметалл" в 2018 г планирует нарастить выпуск продукции в 5 раз

ХАБАРОВСК, 29 дек /ПРАЙМ/. Завод "Амурметалл", который в конце июля возобновил работу после полугодового простоя, в 2018 году планирует выпустить один миллион тонн металлопродукции, что в пять раз больше, чем в этом году, сообщает Минвостокразвития РФ.

"Амурметалл" (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) – единственное на Дальнем Востоке России электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. С 2013 года завод находился в процедуре конкурсного производства. В конце января 2017 года компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск") приобрела завод, став его стратегическим инвестором. Завод возобновил работу 29 июля 2017 года, на работу вышли 2,7 тысячи человек.

"В этом году мы произвели 180 тысяч тонн металлопродукции. Задача на следующий год – один миллион тонн готовой продукции. Помимо этого, в инвестиционной программе предусмотрена модернизация сортопрокатного цеха. Первый этап работ запланирован на 1 февраля 2018 года", – приводятся в сообщении слова исполнительного директора группы компаний "Торэкс" Сергея Зюбра.

По словам исполнительного директора, модернизация прокатного стана позволит увеличить его производительность до 700 тысяч тонн сортового проката. Также планируется установить упаковочную машину для продукции, которая экспортируется сегодня в страны АТР.

Второй этап модернизации начнется в сентябре 2018 года, на заводе установят мини-доменную печь для производства жидкого чугуна. Это позволит не только снизить производственные издержки и увеличить объем производства на 40%, но и получить качественно новый продукт за счет использования перворудного сырья с железорудных месторождений на Дальнем Востоке. "Установка доменной печи должна завершиться в 2019 году. Ее запуск обеспечит увеличение объемов производства до полутора миллиона тонн готовой продукции в год", – уточнил инвестор.