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Нефтяные цены растут в последний рабочий день уходящего года


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 29 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть растут вечером последнего рабочего дня 2017 года, инвесторы отыгрывают американскую нефтяную статистику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.11 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,8%, до 66,69 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,74% - до 60,28 доллара за баррель. В последний рабочий день года цены на нефть обеих марок торгуются на максимальных уровнях с июня 2015 года.

На ход нефтяных торгов по-прежнему оказывают влияние статистические данные из США. В четверг Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 декабря, снизились на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 431,9 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 0,9%, или на 3,97 миллиона баррелей, до 432,53 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 1,6 миллиона баррелей, составив 51,4 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, снизилась на 0,36%, или на 35 тысяч баррелей в сутки, до 9,754 миллиона баррелей в сутки.

Влияние на ход торгов также оказали данные по числу буровых установок в США. По данным Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 29 декабря рабочей недели число буровых установок в стране снизилось на две штуки, или на 0,2%, до 929 единиц. В годовом выражении число буровых увеличилось на 271 штуку, или на 41,2%. Число нефтяных буровых установок при этом не изменилось, оставшись на уровне 747 единиц. Количество газодобывающих установок снизилось на две штуки, или 1,1%, до 182 единиц.

Инвесторы обратили внимание и на публикацию данных отчета Минэнерго США о среднесуточной добыче нефти в стране за октябрь. По данным ведомства, добыча "черного золота" в США в октябре выросла на 9,6% в годовом выражении - до 9,637 миллиона баррелей в сутки, что стало максимальным значением за 46 лет, отмечает агентство Рейтер. Рост в месячном выражении зафиксирован на уровне в 1,8%.

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