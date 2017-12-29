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Азербайджан опубликовал прогнозы по добыче нефти на блоке АЧГ в 2018 г


Энергосети

БАКУ, 29 дек /ПРАЙМ/. Добыча нефти в рамках проекта разработки блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия в 2018 году прогнозируются на уровне 28 миллионов тонн, говорится в заключении счетной палаты Азербайджана по бюджету Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2018 год.

"Согласно информации, предоставленной SOFAZ, объем добычи нефти на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" в 2018 году составит 204,4 миллиона баррелей (28 миллионов тонн), что на 7,3 миллиона баррелей меньше, чем в 2017 году (211,7 миллиона баррелей)", - говорится в документе.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37%, AzACG (SOCAR) – 25%, Chevron – 9,57%, INPEX – 9,31%, Statoil – 7,27%, ExxonMobil – 6,79%, TP – 5,73%, ITOCHU – 3,65%, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31%.

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