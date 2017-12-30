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Пожар на крупнейшем венесуэльском НПЗ Amuay локализован, никто не пострадал


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 30 дек - ПРАЙМ. Пожар на самом крупном в Венесуэле нефтеперерабатывающем заводе Amuay локализован, сообщило издание Universal.

По данным главы профсоюза венесуэльских нефтяников Ивана Фрейтеса, при пожаре никто не пострадал, так как в момент возгорания в той зоне не было людей. Пожарным удалось локализовать огонь в течение часа, но дым продолжает идти, пока догорает топливо.

Сотрудники завода были эвакуированы. Между тем, как отмечает издание, столб дыма вызвал панику у местного населения.

Официального комментария венесуэльской нефтяной корпорации PDVSA пока не последовало. Между тем, ранее в пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая по телевидению, обвинил "внутреннюю мафию в PDVSA в саботировании работы заводов". В среду стало известно о мощном взрыве на одном из крупнейших венесуэльских НПЗ Cardon в штате Фалькон. Два человека были ранены, причем один из пострадавших получил ожоги второй и третьей степени.

Венесуэла сейчас испытывает нехватку бензина в разных штатах страны. ЧП на крупных НПЗ могут усугубить и без того сложную ситуацию с обеспечением населения топливом.

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