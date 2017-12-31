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ВЭБ может профинансировать "Запсибнефтехим" "Сибура" на сумму до $0,4 млрд


Энергосети

МОСКВА, 31 дек /ПРАЙМ/. ВЭБ может профинансировать проект нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим" "Сибура" на сумму до 0,4 миллиарда долларов, при этом на эту сумму уменьшается объем финансирования со стороны Российского фонда прямых инвестиций и его соинвесторов, говорится в распоряжении правительства РФ.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно распоряжению, объем инвестиций со стороны РФПИ и его партнеров теперь будет до 2,9 миллиарда долларов вместо 3,3 миллиарда долларов.

Проект "Запсибнефтехим" предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 миллиона тонн этилена, около 500 тысяч тонн пропилена и 100 тысяч тонн бутан-бутиленовой фракции в год; установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 миллиона тонн в год. Завершение строительства планируется в 2019 году.

Инвестиции в "Запсибнефтехим" заявлены в объеме до 9,5 миллиарда долларов. Схема финансирования предполагала до вышедшего распоряжения кабмина РФ инвестиции РФПИ, соинвесторов и банков в 3,3 миллиарда долларов, еще 1,75 миллиарда долларов — средства ФНБ, а также собственные средства "Сибура".

"Сибур Холдинг" является газоперерабатывающей и нефтехимической компанией, ориентированной на интегрированную работу двух основных сегментов — топливно-сырьевого и нефтехимического.

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