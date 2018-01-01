Акцизы на бензин в РФ с 1 января выросли на 11%, на дизтопливо - на 13%

МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Ставки акциза на бензин пятого класса и дизельное топливо в России с 1 января 2018 года дополнительно повышены на 50 копеек за литр, в результате чего их рост достиг 10,7% и 12,7% соответственно.

Акциз на бензин пятого класса с 1 января вырос до 11 213 рублей за тонну с 10 130 рублей в прошлом году, а на дизельное топливо - до 7 665 рублей за тонну с 6 800 рублей.

Ранее власти планировали повысить эти акцизы в 2018 году до 10 535 рублей и 7 072 рублей за тонну соответственно, но потом решили провести дополнительную двухэтапную индексацию - по 50 копеек на литр с 1 января и с 1 июля 2018 года.

Глава Минфина Антон Силуанов оценивал поступления в федеральный бюджет от этой меры в 40 миллиардов рублей. По его словам, это позволит дополнительно профинансировать строительство новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, Калининграде, на Дальнем Востоке. При этом власти уверяют, что повышение акцизов в 2018 году не приведет к росту цен на топливо.

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин в октябре заявлял, что рост акцизов является одним из факторов, влияющим на цены, но не окажет решающего воздействия. Такого же мнения придерживается и Силуанов. Он пояснял, что рост цен на бензин будет в целом соответствовать инфляционным ожиданиям ведомства и будет колебаться около этих параметров.

С 1 июля ставки акциза на бензин пятого класса повысятся до 11 892 рублей за тонну, а на дизельное топливо - до 8 258 рублей за тонну. Ставки акциза на бензин, не соответствующий пятому классу, на моторные масла для дизельных и/или карбюраторных/инжекторных двигателей, на прямогонный бензин, бензол, параксилол и ортоксилол и авиационный керосин в 2018 году останутся на уровне 2017 года. Акциз на средние дистилляты вырос с 1 января до 8 662 рублей за тонну.