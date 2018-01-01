Закон о новой модели рынка тепла юридически заработал в РФ

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Закон о новой модели рынка тепла юридически вступает в силу в РФ с 1 января 2018 года. Ожидается, что полностью он сможет заработать после принятия необходимых уточняющих подзаконных актов, ориентировочно это произойдет с середины года.

Поправки к закону "О теплоснабжении" Минэнерго предложило еще в 2013 году. К обсуждению темы государство вновь вернулось в конце 2016 года. В июле 2017 года изменения в закон, утверждающие новую модель рынка тепловой энергии, наконец, были приняты. По мнению участников отрасли, это стало самым значимым событием в теплоснабжении не только в уходящем году, но и за последние несколько лет.

"Отрасль наконец-то получила инструмент для привлечения инвестиций, а, значит, имеет шанс на серьезное обновление", - считают в "Сибирской генерирующей компании".

СОГРЕВАЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ

По прогнозам Минэкономразвития, объем инвестиций в теплоснабжение за счет тарифных источников до 2020 года может составить порядка 130-140 миллиардов рублей, тогда как потребность отрасли в инвестициях оценивается Минстроем в сумму порядка 200 миллиардов рублей ежегодно.

Трудностей в теплоснабжении хватает. Как правило, традиционно говорят о росте изношенности основных фондов, которая местами достигает уже критической отметки, отсутствии предсказуемых правил игры, из-за которых компании не стремятся вкладываться в модернизацию и развитие теплоснабжения. Не остается без внимания и рост долгов, в котором кредиторская задолженность опережает дебиторскую, что свидетельствует о проблемах с адекватностью тарифного регулирования. Ухудшается финансовое положение предприятий сектора, более трети из них относится к банкротам.

Переход на новую модель рынка тепла, по предварительным подсчетам, позволит привлечь 2,5 триллиона рублей инвестиций в теплоснабжение и увеличить ВВП не менее чем на 660 миллиардов рублей за счет развития смежных отраслей и замещения импорта.

Опорными пунктами новой модели рынка тепла являются принцип тарифообразования по методу альтернативной котельной и расширение полномочий единой теплоснабжающей организации. ЕТО становится главным игроком на рынке тепла в пределах своей территории. Она сможет отбирать поставщиков тепла, предложивших лучшую цену за качественное теплоснабжение, отвечать за модернизацию теплообъектов, ремонтировать сети и нести ответственность за надежность теплообеспечения в целом.

В качестве платы за работу компания получает тариф, посчитанный по-новому – по принципу альткотельной. Предполагается, что цена на теплоэнергию для потребителей в рамках новой модели будет определяться не по методу "затраты плюс" (ежегодно формируется региональными регуляторами на основе расходов, заявленных компанией), а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. То есть предельная цена за 1 гигакалорию тепла будет высчитываться исходя из расчета, сколько бы затратил потребитель, возьмись он построить альтернативную котельную.

Компании не скрывают, что инвестировать в модернизацию им интересно только при условии окупаемости, а значит, тепловой тариф должен вырасти. В "Сибирской генерирующей компании", например, обещают, что в зонах присутствия компании рост тарифов на тепло в новой модели рынка не превысит инфляцию более чем на 2 процентных пункта.

Если грамотно построить программу модернизации теплосетей и теплоисточников с одновременным увеличением эффективности потребления энергии, то можно этим демпфировать рост тарифа, и платеж граждан не будет значимо расти, подсчитали в "Т Плюс".

ПЕРВЫЕ ШАГИ

В декабре 2017 года правительство РФ утвердило дорожную карту по внедрению новой модели рынка тепла, то есть некий план первоочередных мероприятий, который предусматривает принятие необходимых для полноценного функционирования закона нормативных правовых актов.

Дорожная карта включает 41 позицию. В частности, планируется принять проекты по вопросам определения ценовых зон теплоснабжения и анализа их функционирования, повышения надежности и качества теплоснабжения, а также совершенствования функционирования отрасли в целом.

Один из важнейших шагов в заданном направлении уже сделан - незадолго до конца 2017 года правительство утвердило правила определения предельного уровня цены на тепловую энергию в ценовых зонах теплоснабжения.

Это один из оптимальных механизмов стимулирования привлечения инвестиций в теплосети, считают в "Сибирской энергетической компании". Он "определяет некую планку, до которой цена за продукт считается экономически оправданной как со стороны производителя, так и со стороны покупателя, одним словом обладает справедливой стоимостью", пояснил гендиректор компании Руслан Власов.