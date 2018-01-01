Вторую ветку российско-китайского нефтепровода "Мохэ-Дацин" ввели в эксплуатацию

ПЕКИН, 1 янв - ПРАЙМ. Китай ввел эксплуатацию вторую ветку российско-китайского нефтепровода "Мохэ-Дацин", сообщает Центральное телевидение Китая.

В ноябре прошлого года Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) завершила прокладку второй ветки нефтепровода "Мохэ-Дацин". Сообщалось, что таким образом китайская сторона выполнила условия договора по завершению строительства дополнительной ветки нефтепровода "Мохэ-Дацин" в срок до 1 января 2018 года.

"Вторая ветка российско-китайского нефтепровода "Мохэ-Дацин" 1 января была успешно введена в эксплуатацию", - сообщил телеканал.

Отмечается, что ежегодно Китай может импортировать по этому нефтепроводу до 15 миллионов тонн нефти в год.

Поставки российской нефти в Китай по отводу от ВСТО "Сковородино-Мохэ" начались в 2011 году.