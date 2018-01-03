Теплоснабжение ограничено в Нетишине из-за отключения энергоблока на Хмельницкой АЭС

КИЕВ, 3 янв /ПРАЙМ/. Отопление и горячее водоснабжение ограничено в городе Нетишин до 9 января из-за отключения энергоблока на Хмельницкой АЭС, потребителей просят экономить теплоэнергию, говорится в сообщении на сайте Хмельницкой АЭС в среду.

В среду утром компания "Энергоатом" сообщила об отключении второго энергоблока Хмельницкой атомной электростанции от энергосети для устранения неполадок. При этом первый энергоблок станции находится на плановом ремонте. Госинспекция ядерного регулирования сообщила, что радиационный фон в районе Хмельницкой АЭС находится в норме, создана комиссия для расследования нарушений работы на данной АЭС.

"В связи с плановым ремонтом энергоблока №1 и ремонтом энергоблока №2 Хмельницкой АЭС вследствие отключения, с 03.01.2018 до 09.01.2018 в городе Нетишин будет ограничено теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)", - говорится в сообщении.

По данным станции, подогрев сетевой воды системы теплоснабжения будет осуществляться паровыми котлами Хмельницкой АЭС.

Также станция просит потребителей экономно использовать тепловую энергию системы отопления и горячую воду (двери и окна держать закрытыми, и утепленными, ограничить использование горячей воды).

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.