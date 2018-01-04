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Госнефтекомпания Азербайджана назвала накопленные объемы добычи нефти и газа на блоке АЧГ


Энергосети / Рынки

БАКУ, 4 янв /ПРАЙМ/. Первый вице-президент госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) Хошбахт Юсифзаде сообщил, что на блоке нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия с начала добычи в ноябре 1997 года первой нефти и по состоянию на 1 декабря 2017 года было добыто 445 миллионов тонн нефти и 140 миллиардов кубометров попутного газа.

По словам Юсифзаде, из общего объема добытой с АЧГ нефти 250 миллионов тонн (56%) приходятся на долю прибыльной нефти Азербайджана.

"Из 460 миллионов тонн нефти, экспортированной Азербайджаном на мировые рынки на 1 декабря 2017 года, 350 миллионов тонн пришлись на экспорт по трубопроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД)", - также сообщил Юсифзаде в опубликованной в четверг в официальной печати статье.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37%, AzACG (SOCAR) – 25%, Chevron – 9,57%, Inpex – 9,31%, Statoil – 7,27%, ExxonMobil – 6,79%, TP – 5,73%, Itochu – 3,65%, ONGC Videsh Limitd (OVL) – 2,31%.

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