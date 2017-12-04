S&P ухудшило прогноз по рейтингам АФК "Система" и МТС до негативного с развивающегося

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МОСКВА, 4 янв /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и местной валютах АФК "Система" AFKS и МТС MTSS до негативного с развивающегося, говорится в сообщении агентства.

В то же время, эти рейтинги для "Системы" были подтверждены на уровне "B+", а для МТС - на уровне "BB", и оставлены в списке на пересмотр.

"Помещение "Системы" в список на пересмотр отражает риск для ликвидности компании в результате урегулирования спора с государственной нефтяной компанией "Роснефть" ROSN, - комментирует S&P.

Суд 26 декабря утвердил мировое соглашение по иску "Роснефти", "Башнефти" BANE и Башкирии о взыскании с АФК и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Оно предусматривает выплату 100 миллиардов рублей: помимо уже переведенных 20 миллиардов рублей еще 40 миллиардов рублей должно быть перечислено не позднее 28 февраля и такая же сумма - не позднее 30 марта.

Агентство отмечает, что "Система" осуществила первую выплату за счет дивидендов от ее "дочки" МТС и собственных денежных средств, при этом для последующих платежей компания будет использовать новые кредиты от РФПИ и Сбербанка SBER. Однако S&P ожидает, что задолженность "Системы" перед РФПИ будет краткосрочной и компания сможет впоследствии прибегнуть к более устойчивому источнику рефинансирования.

При принятии дальнейшего решение по рейтингам АФК S&P будет учитывать в первую очередь условия нового финансирования для выплат, наличие надежных источников кредитования, а также изменения в дивидендной политике дочерних компаний, которые могут привести к сокращению доли заемных средств. Рейтинги МТС, в свою очередь, будут повышены или понижены вслед за рейтингами АФК, ее крупнейшего акционера.