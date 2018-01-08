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Госнефтекомпания Азербайджана согласовала с "Транснефтью" прокачку через РФ в 2018 - СМИ


Энергосети

БАКУ, 8 янв /ПРАЙМ/. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и российская "Транснефть" согласовали объемы транспортировки нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск на 2018 год, SOCAR планирует экспортировать через российское направление около 1,5 миллионов тонн нефти, передает в понедельник агентство со Trend со ссылкой на источник в SOCAR.

"В 2018 году SOCAR планирует экспортировать через российское направление около 1,5 миллионов тонн нефти, то есть на уровне 2017 года. Заявка согласована с российской стороной. В 2018 году планируется прокачать около 1,5 миллионов тонн, но окончательная цифра может быть как выше, так и ниже планируемой. 320 тысяч тонн из общего объемы уже заявлены на первый квартал года", - сказал собеседник агентства.

По нефтепроводу Баку - Новороссийск транспортируется нефть, добываемая SOCAR самостоятельно, а также с сухопутных месторождений, разрабатываемых в рамках совместных предприятий. Оператором трубы с 2008 года будет SOCAR.

Протяженность трубопровода Баку - Новороссийск составляет 1147 километров: длина азербайджанского участка - 231 километр, российского - 916 километров. Максимальная мощность прокачки трубопровода - 105 тысяч баррелей в сутки.

По итогам 2017 года ожидается, что SOCAR транспортирует по нефтепроводу Баку - Новороссийск 1,5 миллиона тонн нефти, добываемой самостоятельно на сухопутных и морских месторождениях страны.

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